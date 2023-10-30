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30 октября, 21:30

Общество

"Московский патруль": в МВД подвели итоги юбилейного конкурса "Щит и Перо"

"Московский патруль": в МВД подвели итоги юбилейного конкурса "Щит и Перо"

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В МВД подвели итоги юбилейного двадцатого конкурса "Щит и Перо". Творческое состязание на правовую тематику объединило работы сотен журналистов, общественных деятелей, сотрудников и ветеранов ведомства, а также представителей государств-участников СНГ.

Жюри оценивало авторов по нескольким номинациям. Основными критериями стали полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания, а также литературный стиль.

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