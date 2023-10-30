Мокрый снег и сильный ветер сохранятся в Москве до 15:00 30 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осадки в виде мокрого снега сохранятся до 15:00 понедельника, 30 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В столице сохранятся интенсивные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, что может способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы постоянно отслеживают состояние дорог и в соответствии с погодой проводят очистку и обработку дорожного покрытия. Также водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию и скоростной режим.



Ранее столичный комплекс городского хозяйства уже предупреждал москвичей о гололедице, мокром снеге и усилении ветра. Синоптики предупреждают, что в первый день рабочей недели возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Из-за плохой погоды жителям столицы рекомендуют воспользоваться городским транспортом. Днем, по данным метеорологов, температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.

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