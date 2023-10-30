Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возведение электродепо "Столбово" для обслуживания Сокольнической и Троицкой линий Московского метрополитена будет завершено в конце 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

"В районе Коммунарки развернута большая стройка. Здесь возводится новое электродепо, мощное. Общая площадь всех строений превысит 100 тысяч квадратных метров", – сказал мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что в новом электродепо смогут быть трудоустроены свыше тысячи человек.

По словам градоначальника, благодаря "Столбово" в два раза увеличится число поездок в южной части Сокольнической линии метро. Также новое депо поспособствует обеспечению нормального функционирования Троицкой линии метро.

В свою очередь, исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк доложил Собянину, что первый этап строительства выполнен на 100%.

В настоящее время общая площадь участка составляет 16 гектаров, сказал Кивлюк. На указанном месте построят 51 здание для обслуживания поездов. Также на участке создадут четыре соединительные ветки с Троицкой линией и три – с Сокольнической.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, "Столбово" будет находится на территории поселения Сосенского в ТиНАО. Оно станет первым электродепо на южном участке Сокольнической линии и одним из крупнейших депо столичного метро .

На участке будет находиться отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы с камерой мойки поездов. Также откроют мотодепо с ремонтно-строительным участком, инженерный корпус, диагностический пост, административно-бытовой корпус и другие помещения. Протяженность путей депо превысит 12 километров.

Ожидается, что в первые годы работы нового электродепо будет обслуживать подвижной состав Троицкой линии метро, первую очередь которой от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка" планируется ввести в 2024 году. С 2011 года в рамках развития метро Москвы возведено и реконструировано 11 электродепо. До конца текущего года специалисты намерены завершить возведение электродепо "Аминьевское".

До этого Собянин сообщил, что в столице утвердили планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро – от станции "Кедровая" до станции "Троицк". По словам мэра Москвы, здесь запланированы станции "Ватутинки" и "Троицк". Для обслуживания этой ветки метро будет возведено электродепо недалеко от будущей станции "Летово".

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