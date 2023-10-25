В столичном бутике прокомментировали иск модели plus size из-за маленьких размеров

Модель plus size из Москвы подала иск на столичный магазин одежды из-за отсутствия подходящего размера. Со слов девушки, все вещи в бутике оказались для нее слишком маленькими. Жительница столицы посчитала это дискриминацией женщин, которые носят одежду размера 48–50, и оценила моральный ущерб в миллион рублей. Рассказываем подробности.



Привлечь внимание общественности

Фото: vk.com/Диана Финансова

Жительница столицы Диана, которая является моделью plus size, подала иск на бренд одежды из-за отсутствия больших размеров. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24. Девушка сообщила, что гуляла по торговому центру "Афимолл" и решила зайти в один из бутиков. Ей понравился фасон нескольких вещей, однако все они были слишком маленького размера, не больше М.

"Там были две девочки, по мне – абсолютно стройные, которые мерили одежду, а она им не подошла. Затем туда зашла очень модная plus size девушка, примерно моих параметров. Она только на бирке увидела размер, психанула и ушла", – вспоминает Диана.

Модель поговорила с сотрудницами магазина, которые ей ответили, что ничем не смогут помочь. В произошедшем Диана увидела дискриминацию женщин, носящих одежду размера 48–50. Девушка обратилась к юристу и с его помощью подала иск о защите прав потребителей в суд. В качестве компенсации за моральный ущерб она намерена взыскать с владельца бренда миллион рублей.





Диана модель plus size Я не понимаю, почему в России такой жесткий буллинг в сторону полных людей. Потому я захотела привлечь внимание общественности к данной проблеме. Если я выиграю суд, то надеюсь, что российское общество и бренды начнут менять свое сознание и свой подход к теме людей, чей размер превышает M.

"Здоровое общество – это когда неважно, как ты выглядишь в данный момент. Ты можешь зайти в любой магазин, который тебе понравился, найти себе в этом магазине одежду, которая тебе тоже понравилась, и купить ее", – подчеркнула Диана.

В свою очередь, пользователи соцсетей, обсуждая проблему, разделились на два лагеря. Некоторые отмечают, что "наивности нет предела". По их мнению, девушке просто нечего делать. "Очень часто в таких магазинах размерный ряд ограничен – и ничего, никто еще не испытывал моральной травмы, а шли искать дальше или на маркетплейсы", – написала пользовательница.

Другие же считают, что модель все сделала правильно. Одна из комментаторов заявила: "Она права, надоели магазины, которые обещают одно, а по факту – другое. С этими бесконечными скидками, да на любую фигуру… Пусть взбодрятся!" Еще один пользователь возмутился: "Ребят, вы нормальные? Ну, в теле она, в теле. Нравится быть такой, пусть будет. Зачем человека-то оскорблять".



Решится в досубедном порядке?

Руководство бренда, к которому у Дианы возникли вопросы, получило жалобу и копию искового заявления от модели. Об этом представитель компании сообщила в беседе с Москвой 24. По ее словам, некорректно утверждать, что бренд производит одежду исключительно для женщин с однотипной фигурой или в одной размерной сетке.





представитель бренда У нас в линейке существует немного вещей с размером больше 44–46, но сказать, что у нас совсем нет позиций для клиентов plus size, нельзя... Наша команда на данный момент не сосредоточена на создании продуктов исключительно для клиентов plus size, но мы хотим обратить внимание на наличие в нашей линейке одежды оверсайз.

В компании с пониманием отнеслись к тому, что модель решила "нестандартным и провокационным" образом привлечь внимание общественности к трудностям, которые испытывают женщины plus size при покупке одежды.

"Мы хотели бы выразить слова поддержки девушке-истцу. Также мы решительно осуждаем оскорбления в отношении Дианы и всех женщин plus size, которые появились среди комментариев в социальных сетях и под публикациями в СМИ. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку Диане и хотим урегулировать наш спор", – сообщила представитель бренда.

Она уточнила, что юристы уже связались с девушкой. Компания надеется, что в ближайшее время будет найден выход из сложившейся ситуации, который устроит все стороны.

