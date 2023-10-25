В столичном бутике прокомментировали иск модели plus size из-за маленьких размеров

Модель plus size из Москвы подала иск на столичный магазин одежды из-за отсутствия подходящего размера. Со слов девушки, все вещи в бутике оказались для нее слишком маленькими. Жительница столицы посчитала это дискриминацией женщин, которые носят одежду размера 48–50, и оценила моральный ущерб в миллион рублей. Рассказываем подробности.
Привлечь внимание общественности
Жительница столицы Диана, которая является моделью plus size, подала иск на бренд одежды из-за отсутствия больших размеров. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24. Девушка сообщила, что гуляла по торговому центру "Афимолл" и решила зайти в один из бутиков. Ей понравился фасон нескольких вещей, однако все они были слишком маленького размера, не больше М.
"Там были две девочки, по мне – абсолютно стройные, которые мерили одежду, а она им не подошла. Затем туда зашла очень модная plus size девушка, примерно моих параметров. Она только на бирке увидела размер, психанула и ушла", – вспоминает Диана.
Модель поговорила с сотрудницами магазина, которые ей ответили, что ничем не смогут помочь. В произошедшем Диана увидела дискриминацию женщин, носящих одежду размера 48–50. Девушка обратилась к юристу и с его помощью подала иск о защите прав потребителей в суд. В качестве компенсации за моральный ущерб она намерена взыскать с владельца бренда миллион рублей.
"Здоровое общество – это когда неважно, как ты выглядишь в данный момент. Ты можешь зайти в любой магазин, который тебе понравился, найти себе в этом магазине одежду, которая тебе тоже понравилась, и купить ее", – подчеркнула Диана.
В свою очередь, пользователи соцсетей, обсуждая проблему, разделились на два лагеря. Некоторые отмечают, что "наивности нет предела". По их мнению, девушке просто нечего делать. "Очень часто в таких магазинах размерный ряд ограничен – и ничего, никто еще не испытывал моральной травмы, а шли искать дальше или на маркетплейсы", – написала пользовательница.
Другие же считают, что модель все сделала правильно. Одна из комментаторов заявила: "Она права, надоели магазины, которые обещают одно, а по факту – другое. С этими бесконечными скидками, да на любую фигуру… Пусть взбодрятся!" Еще один пользователь возмутился: "Ребят, вы нормальные? Ну, в теле она, в теле. Нравится быть такой, пусть будет. Зачем человека-то оскорблять".
Решится в досубедном порядке?
Руководство бренда, к которому у Дианы возникли вопросы, получило жалобу и копию искового заявления от модели. Об этом представитель компании сообщила в беседе с Москвой 24. По ее словам, некорректно утверждать, что бренд производит одежду исключительно для женщин с однотипной фигурой или в одной размерной сетке.
В компании с пониманием отнеслись к тому, что модель решила "нестандартным и провокационным" образом привлечь внимание общественности к трудностям, которые испытывают женщины plus size при покупке одежды.
"Мы хотели бы выразить слова поддержки девушке-истцу. Также мы решительно осуждаем оскорбления в отношении Дианы и всех женщин plus size, которые появились среди комментариев в социальных сетях и под публикациями в СМИ. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку Диане и хотим урегулировать наш спор", – сообщила представитель бренда.
Она уточнила, что юристы уже связались с девушкой. Компания надеется, что в ближайшее время будет найден выход из сложившейся ситуации, который устроит все стороны.
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