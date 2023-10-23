Контрафакт? В магазине элитной обуви Nikita Efremov подтвердили проверку товара

Представители магазинов лимитированных кроссовок Nikita Efremov подтвердили проверку завезенного ими товара – по данным СМИ, часть обуви, стоимость которой составляет десятки тысяч рублей, могла быть контрафактом. Поводом для разбирательства стало видео, в котором один из блогеров пожаловался на качество дорогих кроссовок. Как на обвинения ответил сам владелец магазинов – в материале Москвы 24.

Дорогая подделка?

Скандал вокруг создателя магазинов лимитированных кроссовок Никиты Ефремова – полного тезки звезды российского кино – начался после ролика блогера AndrewMadeIt, где тот решил проверить спортивную обувь в московской торговой точке. В видео он показал модель за 30 тысяч рублей, из которой торчали нитки и был виден клей по бокам. Другие кроссовки за 45 тысяч, по словам блогера, оказались не лучше: лежали в грязной помятой коробке с криво налепленными стикерами. Кроме того, у обуви не было сертификата подлинности, утверждает автор ролика.

"Я достаю и понимаю – это вообще не кожа. Очень дешевый материал, который не продавливается. <…> Оказалось, кроссовки, которые я смотрел, у них на витрине были одного качества, как и на сайте, с зернистой кожей, а на складе, откуда выносят (товар. – Прим. ред.) уже покупателю, были совершенно другого – из кожзама", – рассказал блогер в своем видео, которое на момент публикации набрало два миллиона просмотров.

Позднее AndrewMadeIt выложил новый ролик, в котором "сотрудник службы безопасности" Ефремова и якобы сам бизнесмен угрожают судом и требуют удалить резонансное видео. Однако на момент публикации оно не исчезло с канала блогера.

Никита Ефремов торгует эксклюзивной обувью и дорогой брендовой одеждой, в том числе для знаменитостей. Среди его клиентов были такие звезды, как Тимати, Баста, Нурлан Сабуров, Регина Тодоренко и Джиган. В роликах, которые Ефремов выкладывает в свой YouTube-канал, некоторые представители шоу-бизнеса тратили на лимитированные кроссовки миллионы рублей.

В итоге на магазин на Петровке написали заявление, а полиция начала проверку в отношении всей сети Nikita Efremov. Часть товара была изъята, чтобы проверить его подлинность. При этом PR-менеджер компании Вероника Тен в беседе с телеканалом Москва 24 подчеркнула, что в магазинах идет именно проверка, а не обыски, как сообщили некоторые СМИ.





Вероника Тен PR-менеджер компании На данный момент мы просим аудиторию не верить всему, что пишут в медиа. В наших магазинах не проходит обыск – это проверка. Это нужно зафиксировать, потому что обыском нельзя назвать все что угодно.

Директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский подтвердил, что качество кроссовок из магазинов Nikita Efremov и ранее вызывало подозрение. По его словам, часть обуви продается там без маркировки "Честный знак", соответственно, проверить подлинность товара было невозможно.

"За честь компании я буду умирать"

После начала проверки магазинов телефон Ефремова отключен, сообщил телеграм-канал Mash. Источник утверждает, что несколько дней назад бизнесмен вместе со своей девушкой уехал из России в США.

При этом до разбирательства с участием полиции Ефремов опубликовал видео на своем канале: в нем бизнесмен опроверг все обвинения в продаже контрафакта.





Никита Ефремов бизнесмен Честь своей компании я буду отстаивать всеми возможными способами. И я за нее буду умирать.

"Три года мы находимся в сердце Москвы, в столице нашей страны, и занимаемся торговлей лимитированной обувью, одеждой и аксессуарами. За это время в нашем проекте не было, нет и не может быть (контрафакта. – Прим. ред.), и мы делаем все, чтобы никогда и не появилось возможности, чтобы проскочила "паль". Для этого у нас есть куча разных этапов проверки товара на оригинальность. Но об этом я не буду рассказывать сейчас в оправдательной форме", – заявил Ефремов, пообещав в ближайшие недели снять полный процесс тестов на контрафакт.

Кроме того, бизнесмен предложил всем желающим скачать специализированные приложения, прийти в его магазины и с их помощью самим проверить товар на оригинальность.

"Мои сотрудники ждут вас и с удовольствием навыносят вам хоть по 500–600 пар в руки. <…> Мои кроссовки готовы к вашим фотосессиям", – сказал Ефремов.

Также он подчеркнул, что если с парой обуви есть какие-то недочеты и магазин окажется неправ, то клиенту вернут деньги за бракованную пару. Кроме того, Ефремов заявил, что готов дискутировать, если кто-то предъявит серьезные доказательства проблем в работе его бизнеса. Также предприниматель не исключил, что с некоторыми хейтерами придется разбираться в суде.



Полиция изъяла около 5 тыс пар обуви в магазине Nikita Efremov