Контрафакт? В магазине элитной обуви Nikita Efremov подтвердили проверку товара

Представители магазинов лимитированных кроссовок Nikita Efremov подтвердили проверку завезенного ими товара – по данным СМИ, часть обуви, стоимость которой составляет десятки тысяч рублей, могла быть контрафактом. Поводом для разбирательства стало видео, в котором один из блогеров пожаловался на качество дорогих кроссовок. Как на обвинения ответил сам владелец магазинов – в материале Москвы 24.
Дорогая подделка?
Скандал вокруг создателя магазинов лимитированных кроссовок Никиты Ефремова – полного тезки звезды российского кино – начался после ролика блогера AndrewMadeIt, где тот решил проверить спортивную обувь в московской торговой точке. В видео он показал модель за 30 тысяч рублей, из которой торчали нитки и был виден клей по бокам. Другие кроссовки за 45 тысяч, по словам блогера, оказались не лучше: лежали в грязной помятой коробке с криво налепленными стикерами. Кроме того, у обуви не было сертификата подлинности, утверждает автор ролика.
"Я достаю и понимаю – это вообще не кожа. Очень дешевый материал, который не продавливается. <…> Оказалось, кроссовки, которые я смотрел, у них на витрине были одного качества, как и на сайте, с зернистой кожей, а на складе, откуда выносят (товар. – Прим. ред.) уже покупателю, были совершенно другого – из кожзама", – рассказал блогер в своем видео, которое на момент публикации набрало два миллиона просмотров.
Позднее AndrewMadeIt выложил новый ролик, в котором "сотрудник службы безопасности" Ефремова и якобы сам бизнесмен угрожают судом и требуют удалить резонансное видео. Однако на момент публикации оно не исчезло с канала блогера.
В итоге на магазин на Петровке написали заявление, а полиция начала проверку в отношении всей сети Nikita Efremov. Часть товара была изъята, чтобы проверить его подлинность. При этом PR-менеджер компании Вероника Тен в беседе с телеканалом Москва 24 подчеркнула, что в магазинах идет именно проверка, а не обыски, как сообщили некоторые СМИ.
Директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский подтвердил, что качество кроссовок из магазинов Nikita Efremov и ранее вызывало подозрение. По его словам, часть обуви продается там без маркировки "Честный знак", соответственно, проверить подлинность товара было невозможно.
"За честь компании я буду умирать"
После начала проверки магазинов телефон Ефремова отключен, сообщил телеграм-канал Mash. Источник утверждает, что несколько дней назад бизнесмен вместе со своей девушкой уехал из России в США.
При этом до разбирательства с участием полиции Ефремов опубликовал видео на своем канале: в нем бизнесмен опроверг все обвинения в продаже контрафакта.
"Три года мы находимся в сердце Москвы, в столице нашей страны, и занимаемся торговлей лимитированной обувью, одеждой и аксессуарами. За это время в нашем проекте не было, нет и не может быть (контрафакта. – Прим. ред.), и мы делаем все, чтобы никогда и не появилось возможности, чтобы проскочила "паль". Для этого у нас есть куча разных этапов проверки товара на оригинальность. Но об этом я не буду рассказывать сейчас в оправдательной форме", – заявил Ефремов, пообещав в ближайшие недели снять полный процесс тестов на контрафакт.
Кроме того, бизнесмен предложил всем желающим скачать специализированные приложения, прийти в его магазины и с их помощью самим проверить товар на оригинальность.
"Мои сотрудники ждут вас и с удовольствием навыносят вам хоть по 500–600 пар в руки. <…> Мои кроссовки готовы к вашим фотосессиям", – сказал Ефремов.
Также он подчеркнул, что если с парой обуви есть какие-то недочеты и магазин окажется неправ, то клиенту вернут деньги за бракованную пару. Кроме того, Ефремов заявил, что готов дискутировать, если кто-то предъявит серьезные доказательства проблем в работе его бизнеса. Также предприниматель не исключил, что с некоторыми хейтерами придется разбираться в суде.
Полиция изъяла около 5 тыс пар обуви в магазине Nikita Efremov
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