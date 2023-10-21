21 октября, 19:49Происшествия
Полиция начала проверку после обвинения Nikita Efremov в продаже контрафакта
Фото: телеграм-канал Baza
Полиция приступила к проверке сети магазинов кроссовок Nikita Efremov блогера и бизнесмена Никиты Ефремова после обвинения в продаже контрафакта, сообщает газета "Известия".
По данным издания, заявление о нарушении правил торговли поступило на точку, расположенную на улице Петровке в Москве. В этот магазин полиция прибыла вместе с заявителем, который утверждает, что магазин продает обувь ненадлежащего качества, без соответствующих документов и маркировки "Честный знак".
По словам директоре по защите легального оборота ЦРПТ Максима Курганского, некоторая обувь, продаваемая в магазинах Ефремова, была завезена на территорию РФ нелегально. Он заявил, что часть обуви продается без "Честного знака".
В настоящее следствие совместно с сотрудниками "Честного знака" расследуют данную ситуацию. После обвинения Ефремова в продаже контрафактного товара, а также завышении цен и хамского отношения к покупателям, в Москве и Санкт-Петербурге закрылись две торговые площадки.
Ранее в Минпромторге РФ заявили, что российские маркетплейсы признают участниками торгового оборота и начнут привлекать к ответственности за продажу контрафактной продукции. За несоблюдение требований онлайн-площадки будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.
"Московский патруль": полиция закрыла цех по пошиву контрафакта в Москве
Читайте также