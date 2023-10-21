Полиция начала проверку после обвинения Nikita Efremov в продаже контрафакта

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Полиция приступила к проверке сети магазинов кроссовок Nikita Efremov блогера и бизнесмена Никиты Ефремова после обвинения в продаже контрафакта, сообщает газета "Известия".

По данным издания, заявление о нарушении правил торговли поступило на точку, расположенную на улице Петровке в Москве. В этот магазин полиция прибыла вместе с заявителем, который утверждает, что магазин продает обувь ненадлежащего качества, без соответствующих документов и маркировки "Честный знак".

По словам директоре по защите легального оборота ЦРПТ Максима Курганского, некоторая обувь, продаваемая в магазинах Ефремова, была завезена на территорию РФ нелегально. Он заявил, что часть обуви продается без "Честного знака".

В настоящее следствие совместно с сотрудниками "Честного знака" расследуют данную ситуацию. После обвинения Ефремова в продаже контрафактного товара, а также завышении цен и хамского отношения к покупателям, в Москве и Санкт-Петербурге закрылись две торговые площадки.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что российские маркетплейсы признают участниками торгового оборота и начнут привлекать к ответственности за продажу контрафактной продукции. За несоблюдение требований онлайн-площадки будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

"Московский патруль": полиция закрыла цех по пошиву контрафакта в Москве