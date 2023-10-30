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30 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал избивавшую восьмимесячного ребенка женщину

"Московский патруль": суд арестовал избивавшую восьмимесячного ребенка женщину

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Таганский районный суд столицы арестовал женщину, которая избивала своего восьмимесячного ребенка.

Грудничка с множественными переломами нашли в квартире. После рождения сына женщина вместе с сожителем обосновалась в многоэтажке на Нижегородской улице. В минувшие выходные прибывшие на вызов врачи скорой обнаружили обессиленного малыша в квартире на 7 этаже.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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