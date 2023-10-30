30 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал избивавшую восьмимесячного ребенка женщину
Таганский районный суд столицы арестовал женщину, которая избивала своего восьмимесячного ребенка.
Грудничка с множественными переломами нашли в квартире. После рождения сына женщина вместе с сожителем обосновалась в многоэтажке на Нижегородской улице. В минувшие выходные прибывшие на вызов врачи скорой обнаружили обессиленного малыша в квартире на 7 этаже.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль