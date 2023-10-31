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31 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала сразу несколько дебоширов в разных частях столицы

"Московский патруль": полиция задержала сразу несколько дебоширов в разных частях столицы

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Сразу нескольких дебоширов в разных частях Москвы и области задержали столичные полицейские. Первый злоумышленник был схвачен на железнодорожной станции "Подсолнечная".

Другой был задержан на Арбате. Пьяный мужчина распылил газовый баллончик оппоненту прямо в лицо, а после достал нож и начал гоняться за прохожими. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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