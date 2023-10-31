"Московский патруль": силовики проверили хостел на западе Москвы

Силовики проверили хостел на западе Москвы, у некоторых клиентов мини-отеля обнаружились проблемы с законом.

Постояльцев подняли прямо из кроватей и выстроили шеренгой вдоль стен. Полицейские начали проводить проверку соблюдения миграционного законодательства. Так, по результатам мероприятия было проверено 17 граждан, находящихся в хостеле. В отношении 4 иностранцев были составлены административные материалы. Подробнее – в программе "Московский патруль".