Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": силовики проверили хостел на западе Москвы

"Московский патруль": силовики проверили хостел на западе Москвы

"Московский патруль": полиция задержала сразу несколько дебоширов в разных частях столицы

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Носовихинском шоссе

Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова

В Госдуме наградили почетной грамотой пенсионера за задержание грабителя в Щелкове

Автомобиль слетел в овраг в результате аварии в Подмосковье

"Рейд 112": два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы

"Московский патруль": суд арестовал наркоторговца, который сбывал товар через закладки

"Московский патруль": мужчина похитил машину, замаскировав кражу под сделку

"Московский патруль": суд арестовал избивавшую восьмимесячного ребенка женщину

Силовики проверили хостел на западе Москвы, у некоторых клиентов мини-отеля обнаружились проблемы с законом.

Постояльцев подняли прямо из кроватей и выстроили шеренгой вдоль стен. Полицейские начали проводить проверку соблюдения миграционного законодательства. Так, по результатам мероприятия было проверено 17 граждан, находящихся в хостеле. В отношении 4 иностранцев были составлены административные материалы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика