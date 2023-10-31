"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о растрате более 1,5 млрд рублей

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о растрате более 1,5 миллиарда рублей.

Обвинение настаивало на том, что бывшие топ-менеджеры украли средства у своего же работодателя. По данным следствия, ряд сделок менеджеры заключили для вида, однако по факту они не исполнялись. Оплату переводили на подставные счета, а поступившие средства сами же и тратили. Подробнее – в программе "Московский патруль".