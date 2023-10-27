27 октября, 23:59Происшествия
"Московский патруль": суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции
Мосгорсуд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции. За получение взяток они отправятся в колонию на 7 и 8 лет, а также выплатят крупный штраф.
По версии следователей, тогда еще действующие сотрудники полиции из Южного Медведкова, отвечающие за вопросы миграции, получили около двух миллионов рублей за свои незаконные услуги.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль