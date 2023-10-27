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27 октября, 23:59

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции

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Мосгорсуд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции. За получение взяток они отправятся в колонию на 7 и 8 лет, а также выплатят крупный штраф.

По версии следователей, тогда еще действующие сотрудники полиции из Южного Медведкова, отвечающие за вопросы миграции, получили около двух миллионов рублей за свои незаконные услуги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов
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