Росприроднадзор не обнаружил техногенных причин гибели морских животных на Камчатке

15:02
Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
В Росприроднадзоре не увидели техногенных причин экологической катастрофы на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.
Она отметила, что специалисты провели почти 5 тысяч исследований в связи с инцидентом. Радионова также подчеркнула, что были отобраны сотни проб, которые взяли как в самой акватории, так и на сооружениях водоканала и ТЭЦ.
"Все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим", – заявила Радионова.
Она подчеркнула, что некоторые показатели были превышены, однако они не могли стать причиной массовой гибели морских обитателей.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что считают приоритетной версию о природном происхождении загрязнения Авачинского залива. В ведомстве отметили, что исследованные пробы почвы, воды и морских гидробионтов не содержат тяжелых металлов.
Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов сообщил, что в воде на Камчатке не зафиксировали существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных.
2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
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