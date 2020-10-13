Критичных нарушений на предприятиях Камчатки на фоне загрязнения не найдено

Фото: ТАСС/Ульяна Бакуменко
В рамках расследования загрязнения вод Камчатки и массовой гибели морских животных Росприроднадзор проверил местные предприятия. По данным ведомства, критичных нарушений не найдено, сообщила его глава Светлана Радионова.
"Были взяты пробы вокруг Козельского полигона токсичных отходов близ места загрязнения и в реке Мутнушка. Мы не видим там таких превышений, которые могут привести к последствиям. В рамках проверок предприятий в зоне этих событий никаких критичных нарушений не обнаружено", – пояснила Радионова.
2 октября сообщалось, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Специалист сослался на результаты анализов от компетентных ведомств.
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