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Происшествия

15:18

Второго полицейского подозревают в халатности по делу нижегородского стрелка

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Еще одного полицейского, бывшего заместителя начальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, подозревают в халатности после массового убийства в Нижегородской области. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

"По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемый утвердил незаконное постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего школьника", – говорится в сообщении ведомства.

12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом молодой человек открыл стрельбу по рейсовому автобусу. В результате погибли три человека. Еще трое получили ранения.

Выяснилось, что разрешение на оружие молодой человек получил 17 сентября этого года. При этом СК РФ возбудил уголовное дело о халатности при выдаче соответствующей лицензии.

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