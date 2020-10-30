Школьница умерла от отравления наркотиками в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городском округе Красногорск погибла 17-летняя школьница. По факту произошедшего ведется проверка, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.

"В тамбуре подъезда многоэтажного дома, расположенного в деревне Путилково, обнаружено тело 17-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти", – сказано в сообщении.

Отмечается, что накануне произошедшего школьница вышла из дома и не вернулась.

По предварительной версии, причиной смерти подростка могло стать отравление наркотиками. Для выяснения всех деталей гибели девушки будут проведены судебно-медицинская и химическая экспертизы.

Ранее подмосковные полицейские изъяли тысячу таблеток экстази у 24-летнего мужчины в лесополосе вблизи деревни Лукьяновки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

