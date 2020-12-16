Сбившего группу детей в Крыму водителя приговорили к 7 годам колонии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Суд приговорил водителя, который в августе сбил группу детей в Крыму, к 7 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Мужчину признали виновным в преступлении, также водителя лишили права совершать деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, на 3 года. Отмечается, что мужчина полностью признал вину, дал показания.
Авария произошла вечером 13 августа. В селе Новосельцево Джанкойского района водитель ВАЗ наехал на грунтовую насыпь и выехал на тротуар. Мужчина сбил троих детей 2010, 2016 и 2018 годов рождения. В результате происшествия одна девочка погибла, еще двое детей получили травмы.
12 декабря четыре человека погибли из-за столкновения двух машин на федеральной автодороге Кавказ в Зольском районе Кабардино-Балкарии. ДТП произошло в районе 382-го километра магистрали.
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