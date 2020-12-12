Семья из четырех человек погибла в аварии на трассе в Кабардино-Балкарии

17:26
Фото: МВД РФ
Четыре человека погибли из-за столкновения двух машин на федеральной автодороге Кавказ в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом говорится на официальном сайте региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 12 декабря в районе 382-го километра магистрали столкнулись две легковушки. "В результате ДТП погибла семья из четырех человек, в том числе двое малолетних", – заявили в пресс-службе.
В связи с аварией возбудили уголовное дело по статье " Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Согласно информации МВД, произошло столкновение ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200.
На месте погибли пассажиры российского автомобиля: 28-летняя женщина и двое детей 2018 и 2020 годов рождения. Как уточнили полицейские, примерно через два часа 35-летний водитель ВАЗа скончался в больнице.
Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела. Движение транспорта на участке дороги не перекрывалось, оно продолжается в штатном режиме.
Ранее две легковушки и грузовик столкнулись на Новорязанском шоссе. По предварительным данным, одна из машин врезалась в отбойник и загорелась.
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