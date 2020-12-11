Две легковушки и грузовик столкнулись на Новорязанском шоссе

Авария с грузовиком произошла на Новорязанском шоссе

Авария с участием трех автомобилей произошла на Новорязанском шоссе, передает телеканал Москва 24.

На дороге столкнулись грузовой автомобиль и две легковых машины. По предварительным данным, одна из легковушек врезалась в отбойник и загорелась, а фура перекрыла две полосы движения.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее автомобиль Jaguar врезался в отбойник в ТиНАО. ДТП произошло на 44-м километре Калужского шоссе. В результате происшествия погибли два человека.