Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Jaguar врезался в отбойник в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Троицке премиальный автомобиль Jaguar врезался, по предварительным данным, в отбойник. Два человека погибли", – сказал собеседник агентства.

Из-за аварии перекрыта одна из полос в сторону Москвы. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

В пресс-службе столичного ГУ МВД позднее уточнили, что ДТП произошло на 44-м километре Калужского шоссе.

Накануне водитель Toyota сбил человека на самокате в районе Марьино. Авария произошла у дома 11 на Подольской улице. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД.