Соцзащита связалась с семьей, где папа угрожал нанести вред себе и ребенку

16:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты соцзащиты связались с семьей, где папа угрожал нанести вред себе и ребенку, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Сообщения о мужчине, который грозился поджечь себя и детей, появились в СМИ. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Мужчину направили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. При необходимости семье окажут помощь.
В Омской области ранее возбудили уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Многочисленные травмы на теле ребенка обнаружила школьная медсестра после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры. Ребенка немедленно госпитализировали.
Тяжесть травм установит судебно-медицинская экспертиза. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего", а прокуратура проводит проверку об исполнении законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми. Дальнейшую судьбу мальчика решат органы опеки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: