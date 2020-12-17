Соцзащита связалась с семьей, где папа угрожал нанести вред себе и ребенку

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Специалисты соцзащиты связались с семьей, где папа угрожал нанести вред себе и ребенку, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Сообщения о мужчине, который грозился поджечь себя и детей, появились в СМИ. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Мужчину направили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. При необходимости семье окажут помощь.

В Омской области ранее возбудили уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Многочисленные травмы на теле ребенка обнаружила школьная медсестра после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры. Ребенка немедленно госпитализировали.

Тяжесть травм установит судебно-медицинская экспертиза. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего", а прокуратура проводит проверку об исполнении законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми. Дальнейшую судьбу мальчика решат органы опеки.