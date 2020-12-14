В Москве вынесли приговор мужчине, избившему сына за отказ отжиматься

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Мужчину, избившего сына металлической трубой в Москве, приговорили к 3,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета России.

Кунцевский районный суд признал уроженца Киргизии Эмилбека Жунусова виновным по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По версии следствия, 16 апреля мужчина избил сына металлической трубой, нанеся ему удары по голове и туловищу. Фигурант признал свою вину, его арестовали.

Видео с избиением появилось в соцсетях. На видео мужчина избивает ребенка лет семи-восьми, требуя делать отжимания. За кадром плачет женщина, она обращается к мужчине "жезде" (муж сестры) и просит мальчика слушаться его.