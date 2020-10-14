В Вольске отец заставил дочь отжиматься до тошноты из-за опоздания домой

13:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городе Вольске Саратовской области отец заставил 15-летнюю школьницу отжиматься до тошноты из-за опоздания домой. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в прокуратуре региона, 1 октября девушка вернулась домой после дневной прогулки, однако позже назначенного времени. Отец в воспитательных целях заставил ее отжиматься от пола.
"В какой-то момент подростку стало плохо, родители доставили ее в районную больницу города Вольска. По результатам осмотра врача оснований для госпитализации несовершеннолетней не имелось", – отметили в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку, которая позволит установить условия жизни и воспитания ребенка, дать оценку действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики.
В пресс-службе главка МВД сообщили, что межмуниципальный отдел МВД России "Вольский" также проводит проверку.
"Семья девочки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит", – пояснили в ведомстве.
Ранее жительницу Подольска, которая избила сына, приговорили к 10 годам колонии. Врачи боролись за жизнь мальчика несколько дней, но в итоге ребенок умер в больнице.
Власти сообщили о состоянии младенца, которого полгода прятали в шкафу
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