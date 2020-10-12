В Махачкале зарегистрировали 75 случаев острой кишечной инфекции среди детей

18:27
Фото: РИА Новости/Башир Алиев
Семьдесят пять случаев острой кишечной инфекции среди детей в детсадах зарегистрировано в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Дагестану.
В ведомстве отметили, что 47 воспитанников дошкольных учреждений госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести в Республиканский кожно-венерологический диспансер.
"В период с 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские образовательные учреждения Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции, – поделились в управлении. – На амбулаторном лечении находятся 28 детей".
Причины произошедшего устанавливает Роспотребнадзор. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
Ранее сообщалось, что количество госпитализированных в Дагестане выросло до 54.
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