До 54 выросло число детей, госпитализированных с симптомами кишечной инфекции в Дагестане

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Количество детей, которые были доставлены в больницы с симптомами острой кишечной инфекции в Махачкале, выросло до 54. Об этом ТАСС заявили представители министерства здравоохранения Дагестана.

"54 ребенка госпитализировано. Состояние у всех средней и легкой степени тяжести", – говорится в сообщении Минздрава. В пятницу, 9 октября, в пресс-службе ведомства говорили о госпитализации за сутки 42 детей, у которых были симптомы острой кишечной инфекции. При этом 36 из них госпитализированы из детских садов.

Причины произошедшего сейчас устанавливают специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в Псковской области госпитализировали 13 школьников, потерявших сознание на линейке. Инцидент произошел в школе № 7 в городе Великие Луки.