В Псковской области госпитализировали 13 школьников, потерявших сознание на линейке

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В Псковской области госпитализировали 13 школьников, потерявших сознание во время торжественной линейки. Сейчас устанавливается причина произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Инцидент произошел в школе № 7 в городе Великие Луки. Школьников доставили в Великолукскую детскую городскую больницу.

По данным регионального комитета по здравоохранению, плохо стало детям из разных классов и разного возраста. Состояние троих подростков оценивается как тяжелое.

Ранее 10 детей были госпитализированы с отравлением из гостиницы в Приморье. По факту случившегося прокуратура Находки совместно с Роспотребнадзором проводила служебную проверку.