СК проверяет информацию о госпитализации ребенка с отравлением психотропами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет РФ проверяет информацию о возможном отравлении в столице двухлетнего ребенка психотропными веществами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как отмечается, вечером 29 марта в одну из московских больниц был доставлен двухлетний мальчик. На его теле не было обнаружено травм. Его поместили в реанимацию с подозрением на отравление психотропными веществами.

По данному факту начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в том, что он по неосторожности отравил своего четырехмесячного сына снотворным. Отец покормил новорожденного смесью из бутылочки и ушел в другую комнату. Спустя некоторое время мальчик умер. Эксперты установили, что причиной смерти ребенка стало острое отравление снотворным веществом. Остатки снотворного были обнаружены в бутылочке с детским питанием.

