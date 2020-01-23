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Москва 24

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Происшествия

23 января, 18:19

Подмосковная полиция начала проверку после отравления младенца неизвестным веществом

происшествия дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковная полиция начала проверку после отравления младенца неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве рассказали, что в городском округе Клин госпитализировали ребенка 2019 года рождения с признаками отравления неизвестным веществом. По факту происшествия организована проверка.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подтвердила Агентству "Москва" информацию о госпитализации младенца, добавив, что в медицинское учреждение он поступил еще 17 января.

Она добавила, что сейчас они ждут результатов анализов, чтобы точно сказать причину отравления. При этом Мишонова подчеркнула, что семья малыша ранее ни в каких противоправных действиях замечена не была.

До этого некоторые СМИ сообщали, что восьмимесячный ребенок поступил в подмосковную больницу с подозрением на отравление наркотическим веществом. Отмечалось, что в крови младенца врачи якобы обнаружили спайс.

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