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Москва 24

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Происшествия

23 января, 20:34

Прокуратура начала проверку после отравления младенца в Клину

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клинская городская прокуратура организовала проверку после отравления младенца неизвестным веществом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"По имеющимся данным, младенец был доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали в ведомстве.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили агентству, что ребенка перевели в люберецкую специализированную клинику, врачи оценивают его состояние как стабильное.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, семья малыша ранее ни в каких противоправных действиях замечена не была. Она также добавила, что подтверждения информации СМИ об отравлении ребенка спайсом нет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что восьмимесячный ребенок поступил в подмосковную больницу с подозрением на отравление наркотическим веществом. Отмечалось, что в крови младенца врачи якобы обнаружили спайс.

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