Беременным и их родственникам рекомендовали привиться от гриппа для безопасности ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Беременным женщинам и их родственникам рекомендуется сделать прививку против гриппа, чтобы снизить риск заражения новорожденного, сообщила Агентству "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Депздрава столицы Эльмира Каширина.
"Считается, что пассивная защита, которую ребенок получает от матери, ослабевает к трем месяцам жизни. Но даже эта защита будет только в том случае, если мама сама привита или перенесла инфекционное заболевание", – отметила эксперт.
По ее словам, у всех родственников, окружающих новорожденного, есть собственная микрофлора в носоглотке и на поверхности кожи, которая может содержать болезнетворные вирусы и бактерии. Поэтому важно, чтобы окружение ребенка было привито.
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Депздрава Антон Оленев добавил, что прививку против гриппа необходимо сделать и будущей маме.
По его словам, антитела передаются от матери плоду, что формирует пассивный противоинфекционный иммунитет у ребенка. Также вакцинация при беременности снижает риск заражения после родов.
Оленев подчеркнул, что результаты исследований показывают, что вакцинация беременных против гриппа современными препаратами не отражается на темпах внутриутробного роста ребенка.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 30 миллионов россиян сделали прививки от гриппа. Это составляет 21,1% от численности населения РФ.
По данным ведомства, чаще всего острыми респираторными вирусными инфекциями болеет взрослое население, а также дети в возрасте 7–14 лет. В надзорном ведомстве заявили о незначительном превышении эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 28 субъектах РФ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. В нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.
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