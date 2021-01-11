Мужчину арестовали за сексуальное насилие над дочерью и племянницей подруги

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Столичный суд арестовал мужчину, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетними. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Мужчине предъявили обвинение.

По версии следствия, подозреваемый совершал насилие в отношении малолетней дочери своей сожительницы и ее племянницы с июня по сентябрь 2020 года. Происходило это в одной из квартир на северо-востоке Москвы и в загородном жилом доме на территории Московской области. О случившемся девочки сами рассказали родителям, после чего те обратились в полицию.

Ранее против 46-летней жительницы города Урая Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Женщина обвинила в изнасиловании своего знакомого, который отказался купить ей продукты за свой счет.

