Прокуратура начала проверку после избиения 10-летней девочки на западе Москвы

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Прокуратура Москвы инициировала проверку по факту избиения 10-летней девочке на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова, телесные повреждения у школьницы обнаружили сотрудники образовательного учреждения.

"Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие 35-летний брат матери, проживающий с ними в квартире на Рублевском шоссе", – сообщила Нефедова.

В ходе проверки Кунцевской межрайонной прокуратуры планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего. В частности, следователи дадут оценку действиям уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия и исполнению матерью родительских обязанностей.

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заключила Нефедова.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники СК проведут проверку данных об избиении девочки во время квеста. По ее результатам будет принято процессуальное решение.