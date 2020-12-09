СК проверит данные об избиении школьницы во время квеста на юго-востоке Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сотрудники СК проведут проверку данных об избиении девочки во время квеста на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает сайт Следственного комитета по столице.
Ранее в СМИ появилась информация, что семеро школьников приняли участие в хоррор-квесте, во время которого актер душил подростков, бил и даже пытался поджечь. В итоге одна из участниц мероприятия получила травму.
"Следственными органами <...> организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о получении травм подростком на одной из квест-игр", – сообщается на сайте.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры", – добавили в СК.
Ранее в Воронежской области школьник умер после урока физкультуры. Отмечалось, что на теле подростка не было обнаружено видимых телесных повреждений.
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