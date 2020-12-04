Уголовное дело завели после конфликта уборщицы и школьника в Хабаровске

Фото: vk.com/t_khabarovsk

В Хабаровске возбудили уголовное дело после избиения уборщицей мальчика в школе, сообщает пресс-служба СК по краю.

Видео конфликта между женщиной и школьником опубликовали в соцсетях. На кадрах женщина отругала школьника, тот в ответ обвинил ее в том, что от нее пахнет перегаром. После этого уборщица дала подростку пощечину, а школьник ударил уборщицу по лицу. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Кроме того, прокурор Хабаровска поручил провести проверку на основании видеоролика.

Ранее в Петербурге учительница не пустила школьника в туалет и назвала его "уродом". Она объяснила это тем, что на данном этаже находится уборная для младших классов.