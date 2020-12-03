Микроавтобус со школьниками попал в аварию на Кубани

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Микроавтобус "Газель", который вез школьников с места учебы, попал в аварию. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили ТАСС представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно данным источника из оперативных служб региона, пострадали шесть человек.

"По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan", – уточнили в пресс-службе.

Среди шести пострадавших есть несовершеннолетние, их доставили в больницы.

Ранее легковушка протаранила пять автомобилей в Москве в Котловке. Авария случилась на Севастопольском проспекте.

В конце ноября в Краснодарском крае в аварии погибли шесть человек. Маршрутка столкнулась с КамАЗом.