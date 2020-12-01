13 автомобилей столкнулись на Лыткаринском шоссе в Подмосковье

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Более 10 машин столкнулись на Лыткаринском шоссе в Московской области. В результате ДТП никто не пострадал, заявили РИА Новости представители ГУМВД по Подмосковью.

"Лыткаринское шоссе, съезд на Новорязанское, столкнулись 13 автомобилей, без пострадавших", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Причина аварии в настоящий момент неизвестна, на место прибыли оперативные службы. Отмечается, что из-за происшествия на шоссе образовался дорожный затор.

30 ноября один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками в Подмосковье. Сообщалось, что скончался водитель машины, которая выехала на встречную полосу.