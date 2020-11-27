Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Шесть человек стали жертвами аварии в Выселковском районе Краснодарского края. Еще четверо госпитализированы, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на 5-м километре автодороги Выселки – Кирпильская. Там столкнулись "Газель" и КамАЗ. Подробности случившегося выясняются.

Вечером 26 ноября на шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате происшествия погиб таксист 1965 года рождения. Водители остальных машин не пострадали.

Водитель автомобиля такси Kia Rio врезался в следовавшую в попутном направлении BMW, которая от удара въехала в следовавшую впереди Hyundai Accent. После этого такси наехало на бордюрный камень и вылетело на газон, где врезалось в дерево.