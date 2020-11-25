Учительница не пустила школьника в туалет и назвала его "уродом" в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/kupchinoask

В Санкт-Петербурге школьная учительница отказалась пускать школьника в туалет, в результате чего между ними разгорелся конфликт. Скандальное видео попало в Сеть.

"Запомни меня, первую учительницу, урод! Пошел вон отсюда, не пойдешь ты в туалет!" – высказалась преподавательница.

По ее словам, отказ мотивирован тем, что на данном этаже находится уборная для младших классов, а для учеников постарше туалет располагается в другом месте.

При этом женщина добавила, что сам школьник только на видео выглядит вежливым, на самом деле "он не такой святой".

Ранее в интернете распространили фотографию с комментарием учителя под сочинением школьника. Красным цветом педагог написала, что мнения школьника никто не спрашивал, добавив, что его очень много. Инцидент произошел в Ейске.

Позднее учительница признала свою неправоту и извинилась.

Также сообщалось о том, что в одном из колледжей Нижнего Новгорода в наказание за забытую сменную обувь учащихся заставляют ходить босиком. По данному факту была организована доследственная проверка.

