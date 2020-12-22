Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании из-за отказа купить ей еду

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Против 46-летней жительницы города Урая Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Женщина обвинила в изнасиловании своего знакомого, который отказался купить ей продукты за свой счет, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения обратилась в полицию 9 июля. Сотрудники правопорядка предупредили ее, что заведомо ложный донос влечет за собой уголовную ответственность. Несмотря на это, женщина написала заявление об изнасиловании, обвинив своего знакомого.

Следов насилия на теле женщины обнаружено не было. По ее словам, изнасилование произошло ночью, но оказалось, что подозреваемый в это время находился в другом месте.

Позже выяснилось, что заявительница своим обвинением хотела отомстить знакомому за то, что он отказался покупать ей продукты. Обвиняемой грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее Главное управление Следственного комитета РФ по Москве попросило суд об аресте мужчины, обвиняемого в растлении девочки.

По данным следствия, 14 и 18 декабря в одной из квартир на северо-востоке столицы мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Ребенок рассказал о случившемся родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.