СК просит арестовать обвиняемого в растлении девочки в Москве

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Главное управление Следственного комитета РФ по Москве попросит суд об аресте мужчины, обвиняемого в растлении девочки.

По данным следствия, 14 и 18 декабря в одной из квартир на северо-востоке столицы мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Ребенок рассказал о случившемся родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летия. Мужчине 1971 года рождения уже предъявили обвинение. На допросе он частично признал вину.

Ранее в Госдуме предложили ввести химическую кастрацию для педофилов. Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ. Авторы законопроекта мотивируют его необходимость 20-процентным ростом преступлений против несовершеннолетних с 2016 года. Кроме того, в сентябре в Госдуме поддержали идею создать единый на страну реестр педофилов.