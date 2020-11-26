Москвичка обвинила отчима в сексуальном насилии спустя 12 лет

13:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Москвы спустя 12 лет обвинила отчима в сексуальном надругательстве, сообщили в СК по столице.
"По версии следствия, в период с сентября 2001 года по январь 2008 года мужчина, находясь на территории Западного административного округа города Москвы, совершал в отношении своей несовершеннолетней падчерицы преступления против ее половой неприкосновенности", – заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Следственные органы открыли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 132 УК РФ. Мужчина 1954 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение.
На допросе отчим девушки признал вину. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого. В ходе расследования правоохранительные органы также оценят действия сотрудников органов опеки и попечительства.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Иванове 63-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки. В полицию обратилась мама ребенка.
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