Пенсионеру в Подмосковье вынесли приговор за сексуальное насилие над ребенком

15:47
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Жителя Сергиево-Посадского городского округа приговорили к семи годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области.
"Он признан виновным в совершении двух преступлений против половой неприкосновенности 10-летнего мальчика. Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", – рассказали в ведомстве.
По данным СК, 62-летний мужчина в прошлом году силой затащил ребенка в кусты, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились родители мальчика.
В ходе следственных мероприятий специалисты осмотрели видео с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и жильцов соседних домов. Собранные по делу доказательства и заключение экспертизы легли в основу обвинения.
Ранее в Подмосковье был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух девочек. По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности.
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