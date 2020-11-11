Пенсионеру в Подмосковье вынесли приговор за сексуальное насилие над ребенком

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жителя Сергиево-Посадского городского округа приговорили к семи годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области.

"Он признан виновным в совершении двух преступлений против половой неприкосновенности 10-летнего мальчика. Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", – рассказали в ведомстве.

По данным СК, 62-летний мужчина в прошлом году силой затащил ребенка в кусты, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились родители мальчика.

В ходе следственных мероприятий специалисты осмотрели видео с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и жильцов соседних домов. Собранные по делу доказательства и заключение экспертизы легли в основу обвинения.

Ранее в Подмосковье был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух девочек. По информации следствия, злоумышленник познакомился с детьми семи и девяти лет на детской площадке, заманил их в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. Там он совершил в отношении девочек преступления против их половой неприкосновенности.

