Двоих мужчин в Сергиевом Посаде приговорили к срокам до 12 лет за серию изнасилований

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Двоих мужчин, совершивших изнасилования шести девушек в Сергиевом Посаде и причастных к мошенничеству, приговорили к восьми и 12 годам лишения свободы, сообщает ГСУ СК по Московской области.

"В зависимости от степени участия каждого они признаны виновными в совершении серии преступлений против половой свободы шести девушек и в мошенничестве. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 12 и восьми лет колонии строгого режима", – заявила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

Суд установил, что мужчины в 2017 году знакомились с девушками в социальных сетях, приглашали их на встречу в квартиру, где совершали преступления. После изнасилования они заставляли жертв писать расписки о займе на 3 миллиона рублей под проценты, чтобы они не обращались в полицию.

Также один из осужденных причастен к мошенничеству с недвижимостью. Установлено, что мужчина завладел чужой квартирой и домом в Сергиевом Посаде общей стоимостью более 2 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве вынес приговор мужчине, признанному виновным в изнасиловании, угрозе убийством и покушении на убийство с целью сокрытия преступления. Он получил 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.