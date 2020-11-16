Суд арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней девочки на Урале

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Асбестовский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней девочки сроком на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Асбестовский городской суд арестовал обвиняемого А. Осипова. Под стражей мужчина будет находиться по 12 января 2021 года включительно", – заявили в пресс-службе суда.

В суде подчеркнули, что стороны могут обжаловать приговор, в противном случае он вступит в законную силу через три дня.

О трагедии стало известно 15 ноября. По данным следствия, ребенок покинул дом 12 ноября и не вернулся. Девочку искали правоохранители и волонтеры, позже было обнаружено тело.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетней". Мужчине также предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Задержанный по делу об убийстве мужчина ранее дал признательные показания. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим и суммарно провел в местах лишения свободы 19 лет.

В понедельник, 16 ноября, стало известно об убийстве мужчины в Хакасии. Правоохранители задержали жителя села Бельтирского, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сына за то, что тот якобы громко играл в нарды.

