Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам за изнасилование и попытку убийства

Фото: Агентство "Москва”/Александр Авилов

Суд в Москве вынес приговор Роману Антипову, признанному виновным в изнасиловании, угрозе убийством и покушении на убийство с целью сокрытия преступления, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

11 августа в лесном массиве близ деревни Мешково в ТиНАО мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего, желая скрыть преступление, нанес потерпевшей более 30 ударов ножом в области головы и туловища.

Довести умысел до конца мужчине помешали сотрудники полиции, прибывшие на место преступления.

Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 3 миллиона рублей.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в изнасиловании девушки под угрозой убийства. Инцидент произошел на улице Первомайской.

Злоумышленники 1984 и 1985 года рождения признали свою вину в ходе допроса. Им предъявлено обвинение по двум статьям. Расследование по уголовному делу продолжается.