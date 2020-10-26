Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам за изнасилование и попытку убийства

16:23
Фото: Агентство "Москва”/Александр Авилов
Суд в Москве вынес приговор Роману Антипову, признанному виновным в изнасиловании, угрозе убийством и покушении на убийство с целью сокрытия преступления, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
11 августа в лесном массиве близ деревни Мешково в ТиНАО мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего, желая скрыть преступление, нанес потерпевшей более 30 ударов ножом в области головы и туловища.
Довести умысел до конца мужчине помешали сотрудники полиции, прибывшие на место преступления.
Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 3 миллиона рублей.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в изнасиловании девушки под угрозой убийства. Инцидент произошел на улице Первомайской.
Злоумышленники 1984 и 1985 года рождения признали свою вину в ходе допроса. Им предъявлено обвинение по двум статьям. Расследование по уголовному делу продолжается.
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