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Москва 24

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Происшествия

16:38

Двоих мужчин в Москве обвинили в изнасиловании девушки под угрозой убийства

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице СК возбудил уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в изнасиловании девушки под угрозой убийства. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Уточняется, что обвиняемые схватили девушку возле жилого дома по улице Первомайской и посадили ее в автомобиль, угрожая убийством. После чего, отъехав в ближайший двор, изнасиловали ее.

Полиция задержала злоумышленников 1984 и 1985 года рождения. Мужчины признали свою вину в ходе допроса. Им предъявлено обвинение по двум статьям. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в столице подозревают 58-летнего мужчину в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней внучки. По версии следствия, он неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в своем доме в Тульской области.

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