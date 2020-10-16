Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы в Домодедове

14:11
Фото: СК РФ по Московской области
В городском округе Домодедово арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по области Ольга Врадий.
Обвинение предъявлено 20-летнему жителю Ульяновской области.
"По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Она отметила, что вскоре специалисты проведут судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, также будет назначено генетическое исследование.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в совершении данного преступления. Во время проведения следственных действий он дал признательные показания.
По предварительным данным, ночью 20-летний житель Ульяновской области проводил время вместе с потерпевшей в сквере города Домодедово. Во время встречи между участниками произошел конфликт, в ходе которого молодой человек изнасиловал и задушил школьницу, а потом сбросил ее тело в канализационный люк.
Девушка пропала еще 10 октября. Ее поисками волонтеры занялись двумя днями позднее.
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