Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы в Домодедове

Фото: СК РФ по Московской области

В городском округе Домодедово арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по области Ольга Врадий.

Обвинение предъявлено 20-летнему жителю Ульяновской области.

"По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Она отметила, что вскоре специалисты проведут судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, также будет назначено генетическое исследование.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в совершении данного преступления. Во время проведения следственных действий он дал признательные показания.

По предварительным данным, ночью 20-летний житель Ульяновской области проводил время вместе с потерпевшей в сквере города Домодедово. Во время встречи между участниками произошел конфликт, в ходе которого молодой человек изнасиловал и задушил школьницу, а потом сбросил ее тело в канализационный люк.

Девушка пропала еще 10 октября. Ее поисками волонтеры занялись двумя днями позднее.

