В Домодедове задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Фото: СК РФ

Следователиь следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержал подозреваемого в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщили в управлении СК.

По предварительным данным, ночью 20-летний житель Ульяновской области проводил время вместе с потерпевшей в сквере города Домодедово. Во время встречи между участниками произошел конфликт, в ходе которого молодой человек изнасиловал и задушил школьницу, а потом сбросил ее тело в канализационный люк.

Во время проведения следственных действий подозреваемый указал, где оставил тело девушки, а также дал признательные показания, рассказал об обстоятельствах преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девушка пропала в Домодедове еще 10 октября. Волонтеры приступили к поискам школьницы 12 октября, позже тело девушки было обнаружено в канализационном люке.

Ранее в СМИ появилась информация об изнасиловании 15-летней российской школьницы в турецком отеле. В число подозреваемых вошел один из сотрудников гостиницы, который, предположительно, был официантом. Руководство отеля стремилось скрыть случившееся, чтобы не понести репутационный ущерб в связи с инцидентом.

