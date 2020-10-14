В Москве возбудили дело о вовлечении 17-летней девушки в проституцию

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по поводу вовлечения 17-летней девушки в занятие проституцией, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что по этому делу проходят двое обвиняемых. Им инкриминируют действия, подпадающие под часть 3-ю статьи 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетнего").

Данное уголовное дело вывели в отдельное производство из другого дела, заведенного два месяца назад. Последнее было возбуждено по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

Ранее в Москве произошел аналогичный случай. 2 октября мужчину 1983 года рождения арестовали в связи с попыткой вовлечь несовершеннолетнюю в занятие проституцией. Сообщалось, что он предложил оказать ему и иным лицам услуги интимного характера.