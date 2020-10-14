14 октября, 21:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено в связи с травмированием 13-летнего подростка на станции Мытищи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
Она рассказала, что подросток оказался зажат дверями поезда, следовавшего по маршруту Александров – Москва. Состав тронулся, и подростка протащило по платформе. В результате инцидента он получил травмы разной степени тяжести.
"По данному факту следственными органами ММСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1-й статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", – отметила Марковская.
Она сообщила, что подростка доставили в больницу, там ему оказывают необходимую помощь. Отмечается, что следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий, чтобы установить обстоятельства инцидента.
Ранее в Москве подросток погиб в результате драки с ровесниками. Инцидент произошел во дворе дома в районе Южное Бутово.
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