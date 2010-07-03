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Происшествия

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Брат убитой в Домодедове школьницы рассказал об их последней встрече

Была открытой и общительной. Что известно об убийстве школьницы в Домодедове
происшествия

В Домодедове задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы. Девушка пропала еще 10 октября, к поискам через пару дней приступили волонтеры, а позднее ее тело обнаружили в канализационном люке. Рассказываем подробности случившейся трагедии.

Фото: Следственный комитет

Изнасиловал и сбросил в канализацию

В подмосковном Домодедове 10 октября пропала 15-летняя школьница. По данным СМИ, с заявлением к правоохранителям обратилась ее мама. Вместе с тем пишут, что сама женщина состояла на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Якобы всего у нее четыре ребенка, двое из которых уже совершеннолетние.

По неподтвержденным данным, женщину лишали родительских прав в прошлом году, тогда как младшие дети жили в социальном центре. А сама школьница якобы уже неоднократно сбегала из дома из-за пристрастия матери к алкоголю.

К поиску пропавшей девушки 12 октября подключились волонтеры, которые искали ее несколько дней. В результате тело школьницы нашли в канализационном люке в Домодедове. По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, подозреваемого в убийстве уже задержали. Предположительно, им оказался знакомый девушки Алексей, пишут СМИ.

"Задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы", – сказала Врадий.

По предварительным данным следствия, ночью подозреваемый проводил время вместе с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедове. Между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку.
Ольга Врадий
старший помощник руководителя областного главка СК РФ

После этого молодой человек сбросил тело школьницы в канализационный люк. Во время проведения следственных действий предполагаемый убийца дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: соцсети

"Ни с кем не ругалась"

Источник в правоохранительных органах сообщил "Комсомольской правде", что подозреваемый в убийстве познакомился со школьницей несколько дней назад.

"Молодой человек недавно приехал в Подмосковье на заработки из Ульяновской области. Ранее несколько раз судим за кражи", – рассказал источник.

По неподтвержденным данным, у молодых людей уже была интимная связь. А сам подозреваемый на допросе якобы заявил, что школьница обещала рассказать об этом его избраннице, которая осталась в Ульяновске. На этой почве между ними, предположительно, и возник конфликт, итогом которого стала расправа над девушкой.

В свою очередь, брат школьницы в интервью РЕН ТВ рассказал, что подозреваемого в убийстве никогда не видел. Также, по словам мальчика, школьница ни с кем не встречалась и возвращалась ночевать домой.

Вместе с тем он поделился деталями последней встречи с сестрой. "Это была суббота, она пропала в 10–11, не было никакой связи, и все, что я знаю, что случилось. Она уходила из дома, просто гуляла, но не было такого, чтобы она ушла и ничего не сказала, никаких конфликтов не было", – объяснил молодой человек.

Она очень открытая, общительная, ни с кем не ругалась, всегда находила общий язык. В последний день ушла в 2 часа гулять на целый день с подругой, после ее провожал мальчик.
брат убитой школьницы

По данным СМИ, девушка в школе была хорошисткой, но друзей в классе не имела. По мнению учителей, убитая могла замкнуться в себе из-за того, что стыдилась поведения своей матери. А за день до гибели она якобы рассказала, что ей и брату было бы лучше жить в социальном центре, нежели дома.

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Соболева Илона

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